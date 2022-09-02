Gülşen Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi - Son Dakika
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Gülşen Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi

02.09.2022 17:48

Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan ve itiraz üzerine ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edilen sanatçı Gülşen Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan ve itiraz üzerine ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edilen sanatçı Gülşen Çolakoğlu hakkında, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan 2022 tarihinde verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik söylediği sözlere ilişkin bir videonun geçen günlerde dolaşıma sokulması üzerine tutuklanan ve 4 gün cezaevinde kalan sanatçı Gülşen Çolakoğlu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame, İstanbul 11. Asliye Ceza Mhakemesi'ne gönderildi. Mahkeme, iddianameyi kabul etti. Böylece sanatçı Gülşen hakkında dava açılmış oldu. Gülşen, duruşma tarihinin belirlenmesinin ardından hakim karşısına çıkacak.

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Gülşen Çolakoğlu Hakkında 3 Yıla Kadar Hapis İstemiyle İddianame Hazırlandı Gülşen Çolakoğlu Hakkında 3 Yıla Kadar Hapis İstemiyle İddianame Hazırlandı Şarkıcı Gülşen hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı Şarkıcı Gülşen hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı
Kaynak: ANKA

Gülşen Çolakoğlu, İstanbul, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gülşen Hakkında Hazırlanan İddianame Kabul Edildi - Son Dakika

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