Gülşen 21 Ekim'de Hâkim Karşısına Çıkacak

FAHRETTİN ÖZTÜRK

Nisan ayında verdiği bir konserde imam hatiplilerle ilgili sözleri nedeniyle tutuklanan ve itiraz üzerine ev hapsi adli kontrolüyle tahliye edilen sanatçı Gülşen Çolakoğlu, 21 Ekim'de ilk kez hakim karşısına çıkacak. Gülşen'in ev hapsi şeklindeki adli kontrolü ise devam edecek.

İstanbul Ataşehir'de 30 Nisan 2022 tarihinde verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik söylediği sözlere ilişkin bir videonun dolaşıma sokulması üzerine tutuklanan ve 4 gün cezaevinde kalan sanatçı Gülşen Çolakoğlu hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanmıştı. İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianame kabul edilmişti.

GÜLŞEN'İN EV HAPSİ DEVAM EDECEK. DURUŞMA GÜNÜ 21 EKİM

İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi bugün, ilk duruşmadan önce, duruşmaya kadar yapılacak iş ve işlemleri belirlemek için tutulan tensip zaptını hazırladı. Mahkeme, ilk duruşma 21 Ekim 2022 tarihini belirledi. Mahkeme hakimi, ayrıca avukat Emek Emre'nin ise müvekkili Gülşen Çolakoğlu'nun ev hapsinin kaldırılmasına ilişkin talebini reddederek, ev hapsi adli kontrolünün devamına karar verdi.