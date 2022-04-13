NİSAN AYINDA YAĞAN KAR, HASAN DAĞI'NI YENİDEN BEYAZA BÜRÜDÜ - Son Dakika

AKSARAY'da nisan ayında yağan karla Hasan Dağı yeniden beyaza büründü.

Kentte bu yıl yoğun geçen kar yağışla birlikte 3 bin 268 metre yüksekliğindeki volkanik Hasan Dağı'nda yer yer 2 metreye kadar ulaşan kar kalınlığının büyük kısmı havaların ısınmasıyla eridi. Zirve bölümü karla kaplı olan Hasan Dağı, dün yağan karın ardından yeniden beyaza büründü. Helvadere beldesinde yaşayan Tuncay Soyal, 'Hasan Dağı, nisan ayı ortasında etiklerinde bahar ayında ağaçlar çiçek açarken, son 20 yılın en yoğun kar yağışını bu yıl aldı. Nisan ayında kuraklıktan dolayı sadece zirvesinde kar olurdu. Şu an da Hasan Dağı'nın eteklerine dahi kar var. Dün yağan karın kalınlığı 20-25 santimetreyi buldu. Zirveye çıkmak istedik ve kardan dolayı çıkamadık, geri dönmek zorunda kaldık." dedi.

Eşi Hülya Soyal de "Nisan ayında ortasında Hasan Dağı beyaza bürününce eşimle araçla zirveye doğru çıkmak istedik ve kardan dolayı çıkamadık. Bizde kartopu oynayıp bol bol fotoğraf çekindik. 'dedi.