Vatandaş hayrete düştü! Nisan ayında yağan kar yolu beyaza boyadı - Son Dakika
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Vatandaş hayrete düştü! Nisan ayında yağan kar yolu beyaza boyadı

06.04.2023 16:54

Sivas'ta Zara ve Suşehri ilçelerini birbirine bağlayan Geminbeli yolunda kar yağışı etkisini gösterdi. Bahar ayı içinde yaşanan kar yağışı vatandaşları bir hayli şaşırttı.

Tam havalar ısında derken Nisan ayında yağan kar görenleri hayrete düşürdü. Kentte dün gece etkisini gösteren yağmur yükseklerde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı sonrası Sivas'ın Suşehri ve Zara ilçelerini birbirine bağlayan 2010 rakımlı Geminbeli geçidini adeta beyaza bürüdü. Kar yağışının ardından Karayollarına bağlı ekipler ulaşımda herhangi bir aksama olmaması için yağışın ilk saatlerinden itibaren çalışmalarını sürdürmeye devam etti. Kar yağışı bazı vatandaşların şaşırmasına neden oldu.

"GÜVENLİ YOLCULUK İÇİN KIŞ LASTİĞİ ŞART"

İş seyahati gereği Sivas'ta bulunduğunu ve kış lastiğinin önemli olduğunu vurgulayan Necmi Yazgı, "Kar havası görmek amacıyla özellikle bu yol güzergahını tercih ettim. Aracıma kış lastiklerini Ekim ayında taktırır Nisan ayı sonunda çıkartırım. Güvenli bir yolculuk için kış lastiğini çıkartmak için asla aceleci davranılmamalı" dedi.

Nisan ayında yağan kar karayolunu beyaza bürüdü

"BU ZAMANDA KAR GÖRMEK İLGİNÇ"

Bu ayda kar görmenin ilginç olduğunu söyleyen Şakir Çelik, "Bizim memleketimizde bu zamanlarda asla kar olmaz. Zaten bu sene yağışta olmadı karda görmedik. Burada şu an gördüğüm kar yağışı için hayretler içindeyim bu zamanda kar görmek oldukça ilginç" açıklamasında bulundu.

Nisan ayında yağan kar karayolunu beyaza bürüdü
Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • Fikri : İsveç,dede Nisanda kar yağıyor.. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
500
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Suşehri, Sivas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Vatandaş hayrete düştü! Nisan ayında yağan kar yolu beyaza boyadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vatandaş hayrete düştü! Nisan ayında yağan kar yolu beyaza boyadı - Son Dakika
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