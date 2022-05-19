NİSAN AYINDAKİ KAZALAR MOBESE KAMERASINDA - Son Dakika
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NİSAN AYINDAKİ KAZALAR MOBESE KAMERASINDA

19.05.2022 17:14

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 139 kişinin hayatını kaybettiği Nisan ayındaki kazalardan, mobese kameralarına yansıyanların görüntülerini paylaştı.

EMNİYET Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, 139 kişinin hayatını kaybettiği Nisan ayındaki kazalardan, mobese kameralarına yansıyanların görüntülerini paylaştı.

Nisan ayında Türkiye genelinde 119'u ölümlü, 14 bin 532'si yaralanmalı, 21 bin 270'i hasarlı olmak üzere toplam 35 bin 741 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 20 bin 128 kişi yaralandı, 139 kişi ise kaza yerinde hayatını kaybetti. Yılın ilk 4 ayında trafik kazalarında ölenlerin sayısı 533'e çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı, nisan ayında meydana gelen trafik kazalarından, Adana, Aksaray, Balıkesir, Bayburt, Burdur, Hatay, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Sakarya, Sivas, Yalova, Tokat, Tunceli ve Şanlıurfa'da mobese kameralarına yansıyan trafik kazalarının görüntülerini paylaştı.

EN ÇOK KAZA İSTANBUL'DA, EN AZ KAZA ARDAHAN'DA

Nisan ayında en çok kaza yaşanan iller sıralamasında İstanbul ilk sırada yer aldı. İstanbul'da ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı toplam 5 bin 95 kaza meydana gelirken, bu kazalarda 10 kişi hayatını kaybetti. İstanbul'u en çok kaza yaşanan Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa takip etti. En az kazanın yaşandığı şehirler ise 6 kaza Ardahan, 8 kaza Bayburt oldu. Nisan ayında 6 bin 528'si 'alkollü araç kullanmak? suçundan toplam 1 milyon 648 bin 237 trafik cezası uygulanırken, 109 bin 162 araç ise trafikten menedildi.

Trafik kazalarında en sık görülen sürücü hataları ise şöyle sıralandı:

'Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak, arkadan çarpma, dönüş kurallarına uymamak, kırmızı ışık veya görevlinin dur işaretinde durmamak, taşıt giremez trafik işareti bulunan yerlere girmek, yaya ve okul geçitlerinde yavaşlamamak, yayalara geçiş hakkı vermemek, alkollü olarak araç kullanmak, aşırı hızla araç kullanmak, geçme yasağı olan yerlerden geçmek ve hatalı şekilde veya yasak olan yerlere park etmekö

NİSAN AYINDAKİ KAZALAR MOBESE KAMERASINDA
NİSAN AYINDAKİ KAZALAR MOBESE KAMERASINDA
NİSAN AYINDAKİ KAZALAR MOBESE KAMERASINDA
NİSAN AYINDAKİ KAZALAR MOBESE KAMERASINDA

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel NİSAN AYINDAKİ KAZALAR MOBESE KAMERASINDA - Son Dakika


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