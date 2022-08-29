Şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun nisan ayında İstanbul 'da verdiği bir konserde imam hatiplilere yönelik sözlerine ilişkin görüntülerinin 5 ay sonra sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçundan resen soruşturma başlatmış ve hakkında gözaltı kararı vermişti. 25 Ağustos'ta gözaltına alınarak Çağlayan 'daki İstanbul Adliyesi 'ne getirilen Gülşen Çolakoğlu, savcılıkça ifadesi sonrasında sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti.

Kaynak: ANKA

Gülşen Çolakoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şarkıcı Gülşen'e Adli Kontrol Şartıyl.A Tahliye Kararı - Son Dakika

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