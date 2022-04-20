Microsoft, Nisan ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass, PC Game Pass ve Xbox Cloud'a eklenecek yeni oyunları açıkladı. Ayrıca açıklamanın içerisinde Ubisoft oyunlarının sayısının da artacağı belirtildi.
Bugünden Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar şunlar;
19 Nisan
F1 2021 (Bulut) EA Play
Need For Speed Hot Pursuit Remastered (Bulut) EA Play
Turnip Boy Comits Tax Evasion (Bulut, Konsol ve PC)
26 Nisan
7 Days to Die (Bulut, Konsol ve PC)
Research and Destroy (Konsol ve PC)
28 Nisan
Bugsnax (Bulut, Konsol ve PC)
Unsouled (Konsol ve PC)
30 Nisan'da Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar
Cricket 19
Outlast 2
Secret Neighbor
Streets of Rage 4
Son Dakika › Teknoloji › Nisan Ayının İkinci Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek 5 Yeni Oyun Açıklandı - Son Dakika