Nisan Ayının İkinci Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek 5 Yeni Oyun Açıklandı - Son Dakika
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Nisan Ayının İkinci Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek 5 Yeni Oyun Açıklandı

20.04.2022 01:32
Nisan Ayının İkinci Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek 5 Yeni Oyun Açıklandı

Nisan ayının geri kalanında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar açıklandı.

Microsoft, Nisan ayının ikinci yarısında Xbox Game Pass, PC Game Pass ve Xbox Cloud'a eklenecek yeni oyunları açıkladı. Ayrıca açıklamanın içerisinde Ubisoft oyunlarının sayısının da artacağı belirtildi.

Bugünden Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar şunlar;

19 Nisan

F1 2021 (Bulut) EA Play

Need For Speed Hot Pursuit Remastered (Bulut) EA Play

Turnip Boy Comits Tax Evasion (Bulut, Konsol ve PC)

26 Nisan

7 Days to Die (Bulut, Konsol ve PC)

Research and Destroy (Konsol ve PC)

28 Nisan

Bugsnax (Bulut, Konsol ve PC)

Unsouled (Konsol ve PC)

30 Nisan'da Game Pass'ten Kaldırılacak Oyunlar

Cricket 19

Outlast 2

Secret Neighbor

Streets of Rage 4

Nisan Ayının İkinci Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek 5 Yeni Oyun Açıklandı

YORUMLAR
500
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Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Nisan Ayının İkinci Yarısında Xbox Game Pass'e Eklenecek 5 Yeni Oyun Açıklandı - Son Dakika


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