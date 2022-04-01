Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi

01.04.2022 20:15
Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi

1 Nisan'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 13 bin 367 vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 45 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 14 bin 858 olurken toplam 265 bin 362 PCR testi yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı.1 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı 45 olarak belirlendi. Tedavisi tamamlanan 14 bin 858 hasta taburcu olurken bugün 265 bin 362 test yapıldı.

2. DOZ AŞILAMA ORANI YÜZDE 85,36 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 93,09 oldu. 2. doz ortalaması ise yüzde 85,36 olarak belirlendi. Öte yandan Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 147 milyon 57 bin 130 doza yükseldi.

Türkiye'de 1 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi

2. DOZ AŞI OLANLARIN SAYISI 52 MİLYON 982 BİN 602 OLDU

Sağlık Bakanlığı, aşılama yapılan tekil kişi sayısını da paylaştı. Buna göre; Türkiye'de 57 milyon 784 bin 185 kişi ilk doz aşısını yaptırdı. İkinci doz aşı yaptıranların sayısı 52 milyon 982 bin 602 olarak kayıtlara geçerken, 3. doz uygulamasında 27 milyon 648 bin 857 kişiye aşı yapıldı.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 14 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 56 kişi hayatını kaybederken 14 bin 336 da yeni vaka tespit edilmişti.

YORUMLAR
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Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 993 yeni vaka tespit edildi Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 993 yeni vaka tespit edildi

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Nisan, Vefat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nisan ayının ilk günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi vefat etti, 13 bin 367 yeni vaka tespit edildi - Son Dakika
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