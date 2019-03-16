Son Dakika Haberleri: Nisan Burç Yorumları,önlemler ve Öneriler- Su Karakuş

Nisan Burç Yorumları,önlemler ve Öneriler- Su Karakuş

1 saat önce

Nisan ayında hem yeniay hem de dolunay bir hayli sert açılarla gerçekleşecek.

Nisan ayında hem yeniay hem de dolunay bir hayli sert açılarla gerçekleşecek. 10 Nisanda Jüpiter ve ay sonuna doğru hem Satürn hem Plüton retrograde harekete başlayacak. Nasıl önlem almalıyız? Neler yapmalı ve yapmamalıyız hepsi bu videoda.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:56 Kaynak: Youtube

Satürn, Jüpiter, Genel
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