Nisan Burç Yorumları,önlemler ve Öneriler- Su Karakuş
1 saat önce
Nisan ayında hem yeniay hem de dolunay bir hayli sert açılarla gerçekleşecek.
Nisan ayında hem yeniay hem de dolunay bir hayli sert açılarla gerçekleşecek. 10 Nisanda Jüpiter
ve ay sonuna doğru hem Satürn
hem Plüton retrograde harekete başlayacak. Nasıl önlem almalıyız? Neler yapmalı ve yapmamalıyız hepsi bu videoda.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:56 Kaynak: Youtube
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