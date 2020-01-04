Nisan'da evlendiler, düğün fotoğrafı çektirmek için Aralık ayı ve Davraz'ı beklediler - Son Dakika
Son Dakika Magazin Nisan'da evlendiler, düğün fotoğrafı çektirmek için Aralık ayı ve Davraz'ı beklediler - Son Dakika Magazin

Nisan'da evlendiler, düğün fotoğrafı çektirmek için Aralık ayı ve Davraz'ı beklediler

6 saat önce

Isparta'da geçen Nisan ayında hayatlarını birleştirerek evlenen memur çift Burhan ile Fatma Gülcü, düğün hikayeleri için tam 8 ay bekledi.

Nisan'da evlendiler, düğün fotoğrafı çektirmek için Aralık ayı ve Davraz'ı beklediler, System.String[]

Isparta'da geçen Nisan ayında hayatlarını birleştirerek evlenen memur çift Burhan ile Fatma Gülcü, düğün hikayeleri için tam 8 ay bekledi. Düğünlerinden aylar sonra albümü çekimlerini kar yağışı sonrasında beyaza bürünen Isparta Davraz Kayak Merkezi'nin eşsiz güzelliğinde yapan Gülcü çifti-2 derece soğuğa aldırmadan fotoğraf çektirmenin keyfini yaşadılar.


İlkbaharın sonunda evlenen çift, 'Akdeniz'in İncisi' ve 'Beyaz Cennet' olarak nitelendirilen Davraz'da yapılan çekimler sonrasında düğün hikayelerini fotoğraf ve video kliplerle ölümsüzleştirdiler.


Soğuğa ve yüksek rakıma rağmen genç çift zorlansa da, yapılan çekim sırasındaki mutlulukları gözlerinden okundu.


Gülcü çifti İhlas Haber Ajansı'na yaptıkları açıklamada, "Yazın evlenmiştik, ancak çekimlerimizi kışın yapmak istedik. Davraz'ın bu eşsiz güzelliğinde güzel bir anımız olsun istedik. Ömür boyu unutamayacağımız bir anımız olacak. İleride, doğacak çocuklarımız için de güzel bir hatıra oldu" dediler. - ISPARTA

Isparta, Memur, Magazin, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 03:59 Kaynak: İHA
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