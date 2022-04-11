Nisan'da kar şaşkınlığı...Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Kartepe'de yağış sürüyor - Son Dakika
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Nisan'da kar şaşkınlığı...Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Kartepe'de yağış sürüyor

11.04.2022 16:42

Nisan'da kar şaşkınlığı...Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Kartepe'de yağış sürüyor Önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartepe'de Nisan ayında kar yağışı başladı.

Nisan'da kar şaşkınlığı...Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Kartepe'de yağış sürüyor

KOCAELİ - Önemli kış turizmi destinasyonlarından Kartepe'de Nisan ayında kar yağışı başladı. Zirvedeki kar kalınlığı ise 90 santimetre olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden biri haline gelen Kartepe, uzun karlı sezonlarından birini yaşıyor. Nisan ayına rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren aralıklarla etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte ağaçlar, evlerin çatıları ve araçların üstleri beyaz örtüyle kaplandı. Kayak merkezinde kar kalınlığı ise 90 santimetre olarak ölçüldü. Nisan ayında kar sürpriziyle karşılaşan vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı. Hava sıcaklıklarının 9 derece ölçüldüğü Kartepe'de kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Nisan'da kar şaşkınlığı...Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Kartepe'de yağış sürüyor
Nisan'da kar şaşkınlığı...Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Kartepe'de yağış sürüyor
Nisan'da kar şaşkınlığı...Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Kartepe'de yağış sürüyor
Nisan'da kar şaşkınlığı...Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Kartepe'de yağış sürüyor
Nisan'da kar şaşkınlığı...Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Kartepe'de yağış sürüyor
Nisan'da kar şaşkınlığı...Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Kartepe'de yağış sürüyor
Nisan'da kar şaşkınlığı...Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Kartepe'de yağış sürüyor
Nisan'da kar şaşkınlığı...Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Kartepe'de yağış sürüyor
Nisan'da kar şaşkınlığı...Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Kartepe'de yağış sürüyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nisan'da kar şaşkınlığı...Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Kartepe'de yağış sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nisan'da kar şaşkınlığı...Kar kalınlığının 90 santimetreye ulaştığı Kartepe'de yağış sürüyor - Son Dakika
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