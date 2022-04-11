Nisan'da kar sürprizi - Son Dakika
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Nisan'da kar sürprizi

11.04.2022 15:02
Nisan'da kar sürprizi

Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların 15 derece birden düştüğü Tekirdağ'ın yüksek kesimlerine Nisan ayında kar yağdı.

Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların 15 derece birden düştüğü Tekirdağ'ın yüksek kesimlerine Nisan ayında kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün geceden itibaren sağanak yağış etkisini gösterirken, sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde bulunan Ganos Dağlarına Nisan ayında kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte Ganos Dağı ve etekleri beyaz örtüsünü giyerken, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye kadar ulaştı.

(Halil Dağ/ İHA)

Nisan'da kar sürprizi
Nisan'da kar sürprizi
Nisan'da kar sürprizi

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Balkanlar, Tekirdağ, Nisan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Nisan'da kar sürprizi - Son Dakika


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