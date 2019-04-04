Son Dakika Haberleri: Nisan'da Lapa Lapa Kar

Nisan'da Lapa Lapa Kar

1 saat önce

Ardahan'da nisan ayında kar yağışı etkili oldu.

Ardahan'da nisan ayında kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan ve lapa lapa yağan kar, vatandaşlar için eğlenceye dönüştü.

Kar yağışının aniden bastırmasıyla kent merkezi ve araçlar kısa sürede beyaz örtü ile kaplandı.

Kar yağışının lapa lapa yağmasını fırsat bilen bazı vatandaşlar için durum eğlenceye dönüştü. Vatandaşların bir kısmı kartopu oynarken, bazıları da kar yağışının bu mevsimde gerçekleşmesini görüntülemeye çalıştı.

Vatandaşlardan Hikmet Çeğil, kışın böyle kar yağmadığını belirerek, "Çok güzel yağıyor. Lapa lapa yağması çok güzel. Kışın bile böyle yağmamıştı. Memleketimizin güzelliği bu işte." dedi.

Kar yağışı altında vatandaşlar uzun süre kartopu oynamanın keyfini yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 08:07 Kaynak: AA

Ardahan, Kar, Güncel
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