Güney Afrika doğumlu, Berlin'de yaşayan, özgür ruhunu indie folk, caz ve blues'la besleyen şarkıcı ve şarkı sözü yazarı Alice Phoebe Lou, 5 ve 6 Nisan'da iki özel konserle Salon'da olacak. 60'lar ve 70'lerin müzik devrimini alıp Frankofon ruhuyla modern zamanlara uyarlayan, rock'n roll'u yaşayan ve yaşatan The Limiñanas 13 Nisan'da, Salon'da gerçekleştirdiği tüm konserlerin biletleri tamamen tükenen Jakuzi, yeni albümü 'Hata Payı'nın ilk konserleri ile bir kez daha, 16 ve 17 Nisan'da iki özel konserle Salon dinleyicisi ile buluşacak.

"Dream folk" janrını literatüre sokan müzisyenlerden biri olarak görülen, ABDli şarkıcı, söz yazarı Marissa Nadler, 2013'te Türkiye'de ilk defa sahne aldığı Salon'a 18 ve 19 Nisan'da bir kez daha konuk oluyor. Vokalist Jack Sedman ve gitarist Harry Draper'dan mütevellit İngiliz indie-pop ikilisi Seafret İstanbullu dinleyicileriyle hasret gidermek için 20 Nisan'da ikinci kez Salon'u ziyaret edecek. Geçtiğimiz Kasım ayında, biletleri göz açıp kapayıncaya kadar tükenen üç konserle Salon izleyicisinin tadı damağında kalan performanslara imza atan Altın Gün ise, 26 Nisan'da ikinci albümü 'Gece'yi yayımlamaya hazırlanıyor. Grubun hayranları, merakla bekledikleri bu albümden şarkıları ilk kez ve herkesten önce canlı dinlemek ve Altın Gün'le felekten üç gece çalmak vesilesiyle 26, 27 ve 28 Nisan'da, üç gün üst üste Salon'da buluşuyor.