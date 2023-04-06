Millet İttifakı'nda ortak liste hareketliliği! CHP'nin 4 parti için ayırdığı kontenjan belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi

Millet İttifakı'nda ortak liste hareketliliği! CHP'nin 4 parti için ayırdığı kontenjan belli oldu

06.04.2023 16:47

9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek milletvekilliği listeleri öncesi Millet İttifakı'nda çalışmalar hızlandı. DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin seçime CHP listesinden gireceği kesinlik kazanırken; Ankara kulislerinde CHP'nin dört partiye 30-40'lık bir kontenjan ayıracağı ileri sürülüyor.

Türkiye 14 Mayıs'ta gerçekleşecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne odaklanırken, ittifak ve partilerde 9 Nisan'da YSK'ya teslim edilecek milletvekilliği listeleri öncesi çalışmalar hız kazandı.

4 PARTİ CHP LİSTELERİNDEN SEÇİME GİRECEK

DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti'nin seçime Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) listesinden gireceği artık kesinleşti. CHP ve İYİ Parti oy potansiyelinin düşük olduğu, vekil sayısı 5'ten az olan 10 ilde ortak liste yapma kararı almıştı. Bu il sayısı da 12'ye çıktı. Millet İttifakı'nda fermuar sistemi uygulanarak tek liste kullanma konusunda kesin olarak anlaşmaya vardığı illerin ise Adıyaman, Aksaray, Bartın, Bayburt, Düzce, Çorum, Erzincan, Gümüşhane, Malatya, Rize, Van ve Yozgat olduğu kaydedildi.

İYİ PARTİ'NİN LİSTELERİ KENDİ ADAYLARINA AÇIK OLACAK

Buna göre, 69 ilde Millet İttifakı iki liste halinde seçimlere girecek. İYİ Parti listeleri, yalnızca kendi adaylarına açık olacak. Diğer tüm partiler CHP listelerini kullanacak.

Millet İttifakı'nda ortak liste telaşı! CHP'nin 4 partiye vereceği kontenjan belli oldu

CHP, 4 PARTİYE 30-40'LIK BİR KONTENJAN AYIRACAK

CHP'nin dört partiye 30-40'lık bir kontenjan ayıracağı bildiriliyor. Listelere adayların yerleştirme çalışmaları için AKP ve MHP arasındaki müzakerelerin son bulması ve Cumhur İttifakı'nın liste kararının duyurulmasının beklendiği de ifade edildi.

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Yüksek Seçim Kurulu'nun yayımladığı seçim takvimine göre, cumartesi günü ayrıca ittifakların ve siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekilecek. Pazar günü ise listeler kesinlik kazanacak. Siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait milletvekili aday listelerini YSK'ye alındı belgesi karşılığında taşınabilir bellek ve kağıt ortamında teslim etme süresi Pazar günü saat 17.00'de sona erecek. Bu aşamadan sonra YSK tarafından partilerin verdikleri aday listelerinin incelenmesine başlanacak.

YSK 15 Nisan Cumartesi günü geçici, 19 Nisan Çarşamba günü de kesin aday listelerini açıklayacak.

YORUMLAR (2)
  • erdemir : hey gidi CHP hey aşüre çorbasına döndün.ama tadınız yok.poker masasında sn aksakal ben yokum dedi helal olsun DSP.sine Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • sait acar: CHP'yi anladık.AKP'den ne haber. Cevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır
500
Mustafa Sarıgül'den kritik karar! 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekliyor Mustafa Sarıgül'den kritik karar! 14 Mayıs seçimlerinde Kılıçdaroğlu'nu destekliyor Millet İttifakı, ortak liste kararı aldı! DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP'nin listesinden girecek Millet İttifakı, ortak liste kararı aldı! DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti seçime CHP'nin listesinden girecek

Millet İttifakı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Millet İttifakı'nda ortak liste hareketliliği! CHP'nin 4 parti için ayırdığı kontenjan belli oldu - Son Dakika


Son Dakika
17:16 Mourinho'ya çılgın teklif! Kabul ederse tarihin en fazla kazanan teknik direktörü olacak
17:09 Evine giren hırsızı öldüren adam, ceza almadı
17:00 Merkez Bankası rezervleri açıklandı! Bir haftada 2,2 milyar dolar eridi
16:54 Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2,2 milyar dolar azaldı
16:53 Kararını verdi! Icardi, oynamak istediği takımı resmen açıkladı
16:31 Beyoğlu'nda müezzin teravih namazı çıkışı tekme ve yumruklarla darp edildi! Kanlar içinde kaldı
16:37 Hakan Ural'dan Hatay'a giden Acun Ilıcalı hakkında dikkat çeken yorum: Saati 120 bin euro, konuşmuyorum
16:31 Hakan Ural, Hatay'a giden Acun Ilıcalı'nın saatine takıldı: 120 bin euro, konuşmuyorum
16:27 Dilan Çiçek Deniz ile ilişkisine başlayan Mert Yazıcıoğlu, 4 senelik aşkı Afra Saraçoğlu'nu tek kalemde sildi
16:11 Fenerbahçe taraftarını çileden çıkardı! Arao'nun Jesus'a önerdiği takımı duyan taraftarlar aynı yorumu yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2023 17:38:36. #1.13#
SON DAKİKA: Millet İttifakı'nda ortak liste hareketliliği! CHP'nin 4 parti için ayırdığı kontenjan belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement