Nişan dönüşü kaza: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

ESKİŞEHİR'de yakınlarının nişan töreninden dönen ailenin bulunduğu otomobil, karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada şarampole devrilen otomobillerde bulunan 5 kişi yaralanırken, Müzeyyen Küçük ise hayatını kaybetti.
Kaza, Eskişehir- Alpu karayolu 5'nci kilometresinde meydana geldi. Alpu ilçesinde yakınlarının nişan merasimine katılan Küçük ailesi, Galip Küçük'ün kullandığı 26 DN 312 plakalı otomobille kent merkezine doğru yola çıktı. Eskişehir'e 5 kilometre kala Galip Küçük yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Oğuzhan Sarıoğlu yönetimindeki 26 NF 546 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada iki araçta yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.