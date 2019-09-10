Nişan dönüşü kazada ölen anne ve çocukları, toprağa verildi

GAZİANTEP'teki nişan sonrası dönüş yolunda, Erzurum'da meydana gelen kazada hayatını kaybeden 5 kişilik aileden Nurgül Öztürk (40) ve çocukları Salih (8) ile Elif Öztürk (7), Artvin'de gözyaşlarıyla toprağa verildi. Kazada yaşamını yitiren sürücü Umut Yasak (23) ile annesi Birgül Yasak (43) da ikindi vakti Yusufeli ilçesinde toprağa verilecek.

Kaza, dün saat 06.00 sıralarında, Erzurum- Tortum yolunun Karagöbek Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Erzurum'dan Tortum'a giden Umut Yasak'ın kullandığı 08 YD 488 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, 5 metre yüksekliğindeki menfez duvarına çarptı. Kazada sürücü Umut Yasak, annesi Birgül Yasak ile teyzesi Nurgül Öztürk ve kuzenleri Salih ile Elif Öztürk yaşamını yitirdi. Umut Yasak'ın, hafta sonu Gaziantep'te kız arkadaşıyla nişanlandığı öğrenildi. Yasak'ın, annesi, teyzesi ve kuzenleri ile Gaziantep'teki nişandan sonra memleketleri Artvin'e dönmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda otopsi sonrası cenazeler, toprağa verilmek üzere Artvin'e getirildi. Nurgül Öztürk ve çocukları Salih ile Elif Öztürk için Yenimahalle Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye; Artvin Vali Yardımcısı İdris Akça, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, STK ve siyasi parti temsilcileri, ilçe belediye başkanları, Öztürk ailesi ve çok sayıda kişi katıldı. Cenazeye katılanlar, acılı aileye taziyede bulunurken, Mustafa Çorapcı da eşarbının örtüldüğü kardeşi Nurgül Öztürk ve yeğenlerinin tabutuna sarılıp, gözyaşı döktü. Nurgül Öztürk ile çocukları Salih ile Elif Öztürk'ün cenazeleri, öğle vakti kılınan namazın ardından Taşlıca köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.

ANNE- OĞUL YUSUFELİ'NDEN UĞURLANACAK

Kazada yaşamını yitiren sürücü Umut Yasak ve annesi Birgül Yasak da ikindi vakti Yusufeli ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından ilçeye bağlı Demirköy'de toprağa verilecek.