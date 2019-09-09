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Nişan dönüşü korkunç kaza: 2'si çocuk 5 kişi öldü (4)

2 saat önce

CENAZELER, ARTVİN'E GÖNDERİLDİErzurum'da, kaza sonrası Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Umut Yasak (25) ve Birgül Yasak (43) ile Nurgül Öztürk (40), çocukları Salih Emre (11) ve Elif Seher Öztürk'ün (12) cenazeleri, otopsi sonrası ailelerine teslim edildi.

Nişan dönüşü korkunç kaza: 2'si çocuk 5 kişi öldü (4), System.String[]

CENAZELER, ARTVİN'E GÖNDERİLDİ
Erzurum'da, kaza sonrası Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Umut Yasak (25) ve Birgül Yasak (43) ile Nurgül Öztürk (40), çocukları Salih Emre (11) ve Elif Seher Öztürk'ün (12) cenazeleri, otopsi sonrası ailelerine teslim edildi. Cenaze araçlarına koyulan 5 kişinin tabutları, memleketleri Artvin'e gönderildi. Cenazeler, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.


Adli Tıp Kurumu, Salih Emre, Artvin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:33 Kaynak: DHA
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