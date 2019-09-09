Nişan dönüşü korkunç kaza: 2'si çocuk 5 kişi öldü (4)

CENAZELER, ARTVİN'E GÖNDERİLDİ

Erzurum'da, kaza sonrası Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Umut Yasak (25) ve Birgül Yasak (43) ile Nurgül Öztürk (40), çocukları Salih Emre (11) ve Elif Seher Öztürk'ün (12) cenazeleri, otopsi sonrası ailelerine teslim edildi. Cenaze araçlarına koyulan 5 kişinin tabutları, memleketleri Artvin'e gönderildi. Cenazeler, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.