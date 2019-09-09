Nişan dönüşü korkunç kaza: 2'si çocuk 5 kişi öldü (4)
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CENAZELER, ARTVİN'E GÖNDERİLDİErzurum'da, kaza sonrası Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Umut Yasak (25) ve Birgül Yasak (43) ile Nurgül Öztürk (40), çocukları Salih Emre (11) ve Elif Seher Öztürk'ün (12) cenazeleri, otopsi sonrası ailelerine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:33 Kaynak: DHA
CENAZELER, ARTVİN'E GÖNDERİLDİ
Erzurum'da, kaza sonrası Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan Umut Yasak (25) ve Birgül Yasak (43) ile Nurgül Öztürk (40), çocukları Salih Emre (11) ve Elif Seher Öztürk'ün (12) cenazeleri, otopsi sonrası ailelerine teslim edildi. Cenaze araçlarına koyulan 5 kişinin tabutları, memleketleri Artvin'e gönderildi. Cenazeler, yarın düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
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