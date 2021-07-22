Nişan gününde şüpheli ölüm! 26 yaşındaki genç traktör römorkuna asılı halde bulundu - Son Dakika

Vezirköprü ilçesinin İncesu Mahallesi'nde meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, 26 yaşındaki A.R.Ş. sabaha karşı evlerinin yanındaki samanlıkta traktörün römorkuna asılı halde ölü bulundu.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu akşam nişan töreninin olacağı öğrenilen A.R.Ş.'nin ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İntihar ettiği değerlendirilen gencin cenazesi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne gönderildi.