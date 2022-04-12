Nisan karı doğayı beyaz örtüyle kapladı - Son Dakika
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Nisan karı doğayı beyaz örtüyle kapladı

12.04.2022 13:07
Nisan karı doğayı beyaz örtüyle kapladı

Karabük'te gece saatleri itibari ile etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü.

Karabük'te gece saatleri itibari ile etkili olan kar yağışı kentin yüksek kesimlerini beyaza bürüdü. Nisan ayında gelen kar sebebiyle ekipler, yollarda tuzlama ve küreme çalışması başlatırken, yaza hazırlanan doğa ile beyaza bürünen yollar havadan görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava sıcaklıkların düşerek kar yağışı tahmini yaptığı Karabük'te gece başlayan kar yağışı etkili oldu. Yer yer 10 santimetrenin üzerinde kar yağışının olduğu kentin yüksek kesimlerinde çiçek açan ve yeşeren ağaçlar yeniden beyaz örtüye bezendi.

Karabük - Bartın Karayolu 1030 rakımlı Ahmetusta geçidinde sabah karşı etkili olan kar yağışı sonrası karayolları ekipleri yol güzergahında kar küreme ve tuzlama çalışması yaparken, zaman zaman güneşinde yüzünü gösterdiği bölgede beyaz örtüyle kaplanan eşsiz doğa ise havadan dron ile görüntüledi.

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

(Yasin Erdem/ İHA)

Nisan karı doğayı beyaz örtüyle kapladı
Nisan karı doğayı beyaz örtüyle kapladı
Nisan karı doğayı beyaz örtüyle kapladı
Nisan karı doğayı beyaz örtüyle kapladı
Nisan karı doğayı beyaz örtüyle kapladı
Nisan karı doğayı beyaz örtüyle kapladı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karabük, Nisan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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