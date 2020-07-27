Nişan merasiminde 13 kişiye korona virüs bulaştı, pazar yeri kapatıldı - Son Dakika

Tokat'ın Artova ilçesinde bir nişan merasiminde 13 kişiye korona virüs bulaşınca 150 kişi evinde karantina altına alındı, ilçede ikinci bir emre kadar pazar yerleri kapatıldı.

Tokat'ın Artova ilçesinde korona virüs (Covid-19) vakalarında son günlerde meydana gelen artış bazı önlemlerin alınmasına neden oldu. İlçe merkezinde yapılan bir nişan merasiminde 13 kişi de korona virüs tespit edilmesi üzerine Artova Belediyesi yetkilileri pazar yerlerinin kapatılması için Tokat Valiliğine başvurdu. Tokat Valiliği tarafından alınan kararla ilçede pazartesi günleri kurulan pazar yeri kapatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen filyasyon ekibinin yaklaşık 150 kişiyi evinde izole ettiği öğrenildi. - TOKAT