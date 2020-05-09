Nişan merasiminden sonra mahalle karantinaya alındı - Son Dakika

- Nişan merasiminden sonra mahalle karantinaya alındı

Karantina tedbirleri uygulanan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Hüyüklü mahallesinde Korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin 5 gün önce yapılan bir nişan merasimine katıldıkları ortaya çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Karantina tedbirleri uygulanan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesine bağlı Hüyüklü mahallesinde Korona virüs testi pozitif çıkan kişilerin aynı nişan merasimine katıldıkları ortaya çıktı.

Afşin Hıfzıssıhha Kurulu, Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Hüyüklü mahallesine giriş ve çıkışları yasakladı. Karantinaya alınan Hüyüklü mahallesinde ilk olarak 4 daha sonra da 3 kişinin testleri pozitif çıktı. Pozitif çıkan vakaların tamamının yaklaşık 5 gün önce Afşin ilçe merkezinde aile arasında yakın akrabalar arasında yapılan nişan merasimine katıldıkları ortaya çıktı.

Jandarmanın bütün giriş-çıkışları kapattığı Hüyüklü Mahallesinde filyasyon ekipleri hastalığa kapılanların temasta olduğu yaklaşık kırk kişiye daha test yaptı. Daha önce testleri pozitif çıkan ve Korona virüs şüphesi taşıyan 7 kişinin tedavileri ise Elbistan Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.