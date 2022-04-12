Nisan ortasında lapa lapa kar yağdı - Son Dakika

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Nisan ortasında lapa lapa kar yağdı

Sivas'ta hava sıcaklığı 20 derece birden düştü, Nisan ortasında şehir merkezinde lapa lapa kar yağdı

SİVAS - Sivas'ta hava sıcaklığı 20 derece birden düştü, Nisan ortasında şehir merkezinde lapa lapa kar yağdı.

Sivas'ta uzayan Kış ve bitmek bilmeyen soğuklar geçtiğimiz hafta yerini mevsim normallerinde hava sıcaklıklarına bırakmıştı. Hava sıcaklığının 18 dereceye kadar ulaştığı Sivas'ta, Yaz geldi denmeye başlanmıştı ki bugün hava sıcaklığı yeniden sıfırın altına düştü. Akşam saatlerinde şehir merkezine lapa lapa kar yağdı. Kimileri Nisan ortasında yağan karı şaşkınlıkla izlerken kimileri de Sivas'ta Nisan ayında kar yağışının çokta anormal olmadığını belirtti. Lapa lapa yağan kar kısa sürede şehir merkezinde kış mevsimini aratmayan görüntüler oluşturdu.