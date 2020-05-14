Nişan sonrası karantinaya alınan mahallede, 81 koronavirüs çıktı (2) - Son Dakika

Öte yandan filyasyon ekiplerinin Hüyüklü Mahallesi ve ilçe merkezinde karantinaya alınan evlerde tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

51 KİŞİ DE DAHA KORONAVİRÜS ÇIKTI

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