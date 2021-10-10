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Nişan töreninde çıkan kavga kanlı bitti! 1 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika

Nişan töreninde çıkan kavga kanlı bitti! 1 kişi yaşamını yitirdi

10.10.2021 17:34
Nişan töreninde çıkan kavga kanlı bitti! 1 kişi yaşamını yitirdi

Rize'de gittiği nişan töreninde yüksek ses nedeniyle çıkan kavgada 33 yaşındaki bir kişi, tabancayla vurularak yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Fatih Mahallesi'nde dün saat 23.00 sıralarında, iddiaya göre akrabalarının nişan törenine giden Emrah Paliç (33) ile arkadaşı Mecit Kansız (43), yüksek ses nedeniyle İsmail (49) ve kardeşi Halil Katmer (34) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada İsmail Katmer, tabanca ile 2 el ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Paliç ve Kansız, yaralandı. Bu sırada Katmer ailesinden H.K. da iddiaya göre kavgayı durdurmak için av tüfeğiyle havaya ateş açtı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Paliç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren Kansız'ın ise genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Nişan töreninde çıkan kavga kanlı bitti! 1 kişi yaşamını yitirdi

Emrah, Fatih, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Nişan töreninde çıkan kavga kanlı bitti! 1 kişi yaşamını yitirdi - Son Dakika


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