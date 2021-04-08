Nişan töreninde koronaya yakalandılar - Son Dakika

Nişan töreninde koronaya yakalandılar

Hatay'ın Payas ilçesindeki nişan törenine katılan yaklaşık 100 kişide virüs tespit edilmesi üzerine, 75 ev karantinaya alındı.

Hatay'ın Payas ilçesindeki nişan törenine katılan yaklaşık 100 kişide virüs tespit edilmesi üzerine, 75 ev karantinaya alındı. Edinilen bilgiye göre, ilçede korona virüsle mücadele sürecinde son günlerde mesafe kuralının hiçe sayıldığı düğün ve nişan törenleri, vaka sayılarını artırıyor. İlçede bir nişan törenine katılan yaklaşık 100 kişinin yeni tip korona virüs (Covid-19) testi pozitif çıkınca nişan törenine katılan kişilerin yaşadığı Karacami, Yenişehir, Kürtül, İstiklal ve Yıldırım Beyazıt mahallelerindeki 75 ev karantinaya alındı. Hıfzıssıhha Kurulu kararınca alınan kararla birlikte Payas Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edilen evlere giriş çıkış yasaklandı. (İHA)

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