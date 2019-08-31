Son Dakika Haberleri: Nişan törenindeki kavganın şüphelisi tutuklandı
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Nişan törenindeki kavganın şüphelisi tutuklandı

2 saat önce

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde nişan törenindeki kavgaya karışan şüphelilerden biri tutuklandı.

Nişan törenindeki kavganın şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde nişan törenindeki kavgaya karışan şüphelilerden biri tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Teteköy Mahallesi'nde düzenlenen nişan töreninde çıkan kavgada, gelinin yakını İ.S. bıçaklı saldırıya uğramıştı.


Olayla ilgili yapılan soruşturmada jandarma tarafından gözaltına alınan 3 kişiden 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Tekirdağ Cezaevine konuldu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 12:20 Kaynak: İHA
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