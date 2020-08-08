Nişan ve düğün törenleri mercek altında - Son Dakika

Korona virüs önlemleri kapsamında nişan ve düğün yerleri mercek altına alındı. Ülke genelinde hafta sonu boyunca düğün, nişan, kına gecesi, sünnet düğünü gibi etkinliklerde denetim gerçekleştirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Ankara'da,bir düğün salonu denetimine katıldı.

Sosyal mesafe ve maske kontrolü yapan ekipler ateş kontrollerinin ihmal edilmemesi konusunda görevlileri uyardı. Kırıkkale'de bir düğünde ise misafirler oyun havasıyla uyarıldı

Özellikle sıcak yaz günlerinde yoğunluğun yaşandığı sahilllerde denetimler titizlikle sürdürülecek. Plaj, kafeterya ve eğlence yerleri tek tekkontrolden geçecek. Daha önce en az iki defa tedbirlere uymadığı belirlenen işletmelerde, denetimlere aykırılık tespit edilmesi halinde bir ila 3 gün sürele faaliyetin durdurulması cezası uygulanacak.

(İHA)