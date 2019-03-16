"Nisan ve mayıs kur açısından kritik"
1 saat önce
TİM Genel Sekreteri Kerem Alkin, nisan ve mayıs aylarında kurda yeni bir hareketlenme yaşanmazsa hazirandan itibaren ülkenin nefes almaya başlayacağını söyledi.
TİM Genel Sekreteri Kerem Alkin, nisan ve mayıs aylarında kurda yeni bir hareketlenme yaşanmazsa hazirandan itibaren ülkenin nefes almaya başlayacağını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 02:10
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