"Nisan ve mayıs kur açısından kritik"

TİM Genel Sekreteri Kerem Alkin, nisan ve mayıs aylarında kurda yeni bir hareketlenme yaşanmazsa hazirandan itibaren ülkenin nefes almaya başlayacağını söyledi.

TİM Genel Sekreteri Kerem Alkin, nisan ve mayıs aylarında kurda yeni bir hareketlenme yaşanmazsa hazirandan itibaren ülkenin nefes almaya başlayacağını söyledi.

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