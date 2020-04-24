Nisan ve ve Eylül'e polis amcalarından balon hediyesi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Nisan ve ve Eylül'e polis amcalarından balon hediyesi - Son Dakika

Nisan ve ve Eylül'e polis amcalarından balon hediyesi

6 saat önce

Nisan ve ve Eylül'e polis amcalarından balon hediyesi Ankara'nın Beypazarı ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle günlerini evlerinde geçiren Nisan ve Eylül ismindeki iki kardeş pencereden gördükleri polis ekibine çiğ köfte ikram etti.

Nisan ve ve Eylül'e polis amcalarından balon hediyesi

ANKARA - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde korona virüs salgını nedeniyle günlerini evlerinde geçiren Nisan ve Eylül ismindeki iki kardeş pencereden gördükleri polis ekibine çiğ köfte ikram etti. Polisler ise iki kız kardeşe balon ve okul çantası hediye etti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde pencereden bakarken polis ekibini gören Nisan ve Eylül el sallayarak onları durdurdu. Polis ekinine sevgisini anlatan çocuklar anneleriyle birlikte yaptıkları çiğ köfteyi ekibe ikram ettiler. Bu sevgiye karşılıksız kalmayan polis ekibi Nisan ve Eylül'ün bayramını kutlayarak balon ve okul çantası hediye etti.

Nisan ve ve Eylül'e polis amcalarından balon hediyesi

Eylül, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.04.2020 11:41 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı Günlük burç yorumları 24 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları) Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı Dolandırıcılar, Profesör Üzüm'ü Koronavirüs Bilim Kurulu üyeliği teklifiyle dolandırmaya kalkıştılar Motosikletteki yolcunun metrelerce havaya uçtuğu anlar kamerada Yasağı hiçe sayıp ATM'ye giden genç, çektiği parayı düşürünce tekrar yollara düştü Kardeşinin aldatıldığını öğrenen şahıs, eniştesini öldürüp ağabeyini yaraladı Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu Hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektöründe güven endeksi düştü Reel Kesim Güven Endeksi Nisan'da geriledi Son hastanın da iyileşmesiyle Tunceli'de koronavirüs vakası kalmadı Üç aylık köpeği yere vurarak öldüren vicdansız, her yerde aranıyor Acun Ilıcalı'ya meydan okuyan Rizeli vatandaşın ayağı iki yerden birden kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup gönderdi         
17:52
Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı Beşiktaş'ın anlaştığı N'Sakala'nın Anderlecht paylaşımı kafaları karıştırdı         
17:49
Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti Messi'nin odasının duvarlarındaki Muhammed Ali posterleri dikkat çekti         
17:35
Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı Malay çocuk, oyuncak dinozoruna namaz kıldırdı         
17:30
İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi İngiltere'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 684 kişi artarak 19 bin 506'ya yükseldi         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü         
17:20
Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı Dünyanın en büyük dezenfektan üreticisi, Trump'ın sözlerinin ardından tüketicileri uyardı         
17:19
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti         
17:14
Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır Bakan Kasapoğlu: Hepimiz için asıl olan, liglerin tamamlanmasıdır         
17:12
103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı 103 yaşındaki Belçikalı kadın tam bir savaşçı çıktı! Koronavirüs dahil üç ölümcül salgını sağ atlattı         
17:12
Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı Jordan Botaka, Galatasaray formalı fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı         
17:08
Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi Son Dakika: ABD'de 24 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 178 artarak 49 bin 963'e yükseldi         
17:02
ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü ABD'de dayanıklı mal siparişleri Mart'ta yüzde 14,4 azalarak beklentinin üzerinde düştü         
17:02
Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı Kırmızı listedeki porsuk yolda yaralı bulundu, tedavi altına alındı         
17:00
Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı Güney Afrika Devlet Başkanı'nın maske ile imtihanı kameralara yansıdı         
16:57
FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak FIFA, federasyonlara yaklaşık 150 milyon dolarlık finansal destek sağlayacak         
16:52
ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine ABD Başkanı Trump, 1915 olayları için yine "Büyük Felaket" dedi         
16:49
MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi MHP'li Enginyurt'tan İstiklal Marşı'na ilginç yorum! Tepki gelince sildi         
16:46
Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu Marmaris açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem oldu         
16:40
Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi Feyenoord, Arsenal'in istediği Orkun Kökçü'nün satışına onay verdi         
16:33
Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 29 kuruş zam geldi         
16:15
Yumurtalarını donduran Khloe Kardashian, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak Yumurtalarını donduran Khloe Kardashian, eski sevgilisinden çocuk sahibi olacak         
16:15
Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü Tartıştığı kişinin evine ateş açan katil zanlısı, 15 yaşındaki Berfin'i öldürdü         
16:02
Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı Diyanet İşleri Başkanı: Koronavirüs salgını için herkes kendini sorgulamalı         
15:56
Ukrayna, Ukrayna, "Ermeni Soykırımı" ifadesini yasakladı         
15:45
Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal Burak Yılmaz'dan koronavirüs sözleri: Çin'de köpek yemek, yedikleri diğer şeylerin yanında çok normal         
15:41
Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi Klarnet ustası Hüsnü Şenlendirici'nin oğlu evlendi         
15:36
Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu Çobanlık yapıyordu, Londra'da fast food zinciri kurdu         
15:32
Leopar ile yaban domuzunun ölümüne mücadelesinde sürpriz son! Bu kez av, avcı oldu Leopar ile yaban domuzunun ölümüne mücadelesinde sürpriz son! Bu kez av, avcı oldu         
15:27
Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı Fotokapandan kaçamayan defineciler, jandarmaya suçüstü yakalandı         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2020 18:13:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nisan ve ve Eylül'e polis amcalarından balon hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]