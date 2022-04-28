Nisan yağmurları Batmanlı çiftçileri sevindirdi - Son Dakika

Batmanlı çiftçiler nisan ayında düşen yağışları sevinçle karşıladı.

Yağış, Gercüş Ovasında üretim yapan çiftçilerin yüzünü güldürdü.

Batman Ziraat Odası Başkanı Nizamettin Aydiş, çiftçilerin haftalardır beklediği yağmurun yağmaya başladığını ve meteorolojik verilere göre arife gününe kadar da yağış beklendiğini söyledi.

Geçen yılın kurak geçtiğini belirten Aydiş, son yağışlarla ekinlerde kuraklığa bağlı oluşacak riskin kalmadığını aktardı.

Aydiş, "Yağmurun gelişiyle çiftçilerimiz ikinci bayram yaptı." dedi.

Yüce köyde yaşayan ve çiftçilikle uğraşan Şükrü Gezer, ürünlerin nisan ayında yağmura ihtiyaç duyduğunu yaklaşık bir aydır yağmur yağmaması nedeniyle ekinlerin kuruma noktasına geldiğini belirtti.

Düşen yağışın ekinlere ilaç gibi geldiğini aktaran Gezer, "Tarlama mercimek, arpa ve buğday ektim. Yağış bizleri mutlu etti. Biraz daha yağmura ihtiyaç var. Eğer yağmur yağmasaydı ürünlerimiz kuruyacaktı." diye konuştu.

Çiftçilerden Selman Seçen de nisanın son günlerinde yağan yağmurun tarımsal ürünler için çok iyi olduğunu anlattı.

Eyüp Çetin ise yaklaşık 200 dönümde mercimek, buğday ve arpa ekimi gerçekleştirdiklerini söyledi. Nisan ayının başından bu yana yağmur beklediklerini ifade eden Çetin, "Yağış bizi mutlu etti. Nisan yağmurları ekinler için önemli. Sadece ekinlere değil hayvanlarımız için ot olması açısından da yağmur önemli. Önümüzdeki günlerde de yağmur görünüyor. İnşallah biraz daha yağmur yağar ve yüksek verim elde ederiz." şeklinde konuştu.