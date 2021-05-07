"Nişan Yaubyan Mimarlığı" adlı panel, çevrimiçi olarak gerçekleşecek - Son Dakika

"Nişan Yaubyan Mimarlığı" adlı panel, çevrimiçi olarak gerçekleşecek

07.05.2021 17:01

Mimar Sinan Büyük Ödülü sahibi NİŞAN YAUBYAN için düzenlenen "Nişan Yaubyan Mimarlığı" adlı panel, 20 Mayıs günü saat 14.00'te çevrimiçi olarak gerçekleşecek.

Mimarlar Odası tarafından 1988 yılından beri iki yılda bir düzenlenen Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamında verilen en büyük ödül olan "Mimar Sinan Büyük Ödülü", tüm meslek hayatı boyunca verdiği eserleri ve mimarlığa geçen hizmetleri nedeniyle bir mimara veya ortak çalışan mimarlara veriliyor. 2008 yılından itibaren ise SİNAN ÖDÜLLÜ MİMARLAR PROGRAMI başlığı altında, Sinan Ödülü alan değerli mimar/ların üretimlerini derlemek ve mimarlık kamuoyuna sunmak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. Program bugüne dek, Mimar sinan Büyük Ödülü'ne değer görülen Ziya Tanalı, Mehmet Konuralp, Erkut Şahinbaş, Ersen Gürsel, Cengiz Bektaş ve Şevki Pekin için düzenlenmişti.

Sinan Ödüllü Mimarlar Programı 2020-2022 döneminde ise Mimar Sinan Büyük Ödülü sahibi NİŞAN YAUBYAN için düzenleniyor. 17. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri Programı Seçici Kurulu, Yaubyan'ı şu sözlerle gündeme taşımıştı: "Temas ettiği tüm kişilerin, meslektaşlarının, öğrencilerinin gözünde 'mimarlığa aşık', 'mimarlığa doymayan adam' tanımlarının tam olarak karşılık bulduğu bir meslek insanı Nişan Yaubyan, yaşamı ve meslek pratiği hakkında bilinenler, son birkaç yılın mimarlık platformlarında paylaşılanlarla sınırlı; mimarlık camiası ve akademik ortam, bu sınırlı bilgilerle tanıyor kendisini. Oysa kazıdıkça farklı katmanlara ulaştığınız zengin bir arkeolojik alan gibi Yaubyan mimarlığı. Tasarladığı her yapı, her detay, modernizm öğretisi içinde bizlere yeni şeyler söylüyor. 20. yüzyılın ortasından itibaren, modern mimarlığın ilkelerini içselleştirip kendi tasarım dünyasında yorumlayan; yaklaşık yetmiş yıllık meslek hayatı boyunca üretimlerini sessiz sedasız hayata geçirmiş, üstelik bu üretimlerin her noktasına vâkıf, her detayını dert edinmiş bir çaba var arka planda. Tüm bunları yaparken, yapan-yaptıran arasındaki genellikle gerilimli olan süreci medeni ilişkilerle kotarabilme çabasının, ülkemiz koşulları düşünüldüğünde farklı bir motivasyon gerektirdiği söylenebilir. Bu motivasyonun en iyi kanıtı belki de kişiliğine dair saptamalarda somut olarak karşımıza çıkıyor: Usta-çırak ilişkisi içinde gelişen mimarlık anlayışının son temsilcilerinden olan Yaubyan, meslek yaşamı boyunca görünür olma kaygısını asla taşımamış; yaşamını ve mimarlığını gündelik hayat pragmatizminin dışında tutabilmiş; kendi halinde, dingin ve son derece mütevazı fakat aynı zamanda tavizsiz tavrıyla mimarlık pratiğini -ölçeği ve konusu ne olursa olsun- nitelikli üretim üzerine kurgulamıştır. Türkiye'de modern mimarlığın sessiz ve üretken temsilcilerinden NİŞAN YAUBYAN'a Seçici Kurul tarafından 17. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri kapsamında Mimar Sinan Büyük Ödülü verilmiştir."

2020-2022 dönemi Sinan Ödüllü Mimarlar Programı kapsamında "Nişan Yaubyan Mimarlığı" başlığıyla düzenlenecek olan panel, 20 Mayıs 2021 Perşembe günü saat: 14.00'te gerçekleşecek. Ayşen Ciravoğlu'nun moderatörlüğünde ve T. Elvan Altan, Deniz İncedayı, Yaşar Marulyalı, Enis Kortan, Cafer Bozkurt, Aslıhan Günhan, Zafer Akay, Evin Eriş ve İren Bıçakçı'nın konuşmacı olarak katılacağı etkinlikte sonsöz Nişan Yaubyan'ın olacak.

Cengiz Bektaş, Mimar Sinan, Konuralp, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel 'Nişan Yaubyan Mimarlığı' adlı panel, çevrimiçi olarak gerçekleşecek - Son Dakika


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