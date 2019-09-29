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Nişan yolunda feci kaza: 7 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'ten Nurdağı istikametine nişan merasimi için giden midibüs, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

Nişan yolunda feci kaza: 7 yaralı, System.String[]

Gaziantep'ten Nurdağı istikametine nişan merasimi için giden midibüs, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgiye göre, Gaziantep- Adana eski karayolunda Gaziantep'ten Nurdağı istikametine seyir eden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 N 0261 plakalı midibüs, karşı yönden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 27 GK 494 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada her iki araçta bulunan yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı.


Kaza nedeniyle midibüsteki yaş pasta yola saçılırken, karayolu ise uzun süre trafiğe kapandı.


Öte yandan, midibüstekilerin kaza yeri yakınlarındaki Yamaçoba köyünde gerçekleşen nişan merasimine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nurdağı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:43 Kaynak: İHA
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