Son Dakika Haberleri: Nişan yolunda feci kaza: 7 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Nişan yolunda feci kaza: 7 yaralı

1 saat önce

Nişan yolunda feci kaza: 7 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'ten Yamaçoba mahallesine nişan merasimi için giden midibüs, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı.

Nişan yolunda feci kaza: 7 yaralı

GAZİANTEP - Gaziantep'ten Yamaçoba mahallesine nişan merasimi için giden midibüs, karşı yönden gelen otomobil ile çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 7 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep- Adana eski karayolunda Gaziantep'ten Nurdağı istikametine seyir eden ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 N 0261 plakalı midibüs, karşı yönden gelen ve sürücüsü belirlenemeyen 27 GK 494 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada her iki araçta bulunan yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep'teki hastanelere kaldırıldı

Kaza anında ise midibüsteki yaş pasta yola saçılırken, karayolu ise kaza nedeniyle uzun süre trafiğe kapandı.

Öte yandan midibüstekilerin kaza yeri yakınlarındaki Yamaçoba köyünde gerçekleşen Nişan merasimine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

Nişan yolunda feci kaza: 7 yaralı

Gaziantep, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 04:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


TEM'de korkunç kaza! Annesinin cansız bedeni başında dakikalarca gözyaşı döktü
Traktörle minibüs çarpıştı: 9 yaralı Kız arkadaşından özür dilemek için süslediği otomobille kaza geçirdi Kız arkadaşından özür dilemek için süslediği otomobille kaza geçirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 18:21:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nişan yolunda feci kaza: 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]