Nişan yolunda feci kazada yaralılardan 1'i öldü

Gaziantep'ten Nurdağı istikametine nişan merasimi için giden midibüsün, otomobille çarpıştığı kazada yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti.



Gaziantep- Adana eski karayolunda Gaziantep'ten Nurdağı istikametine seyir eden M.A. idaresindeki 41 N 0261 plakalı midibüs, karşı yönden gelen Y.K.K. yönetimindeki 27 GK 494 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpışmış, feci kazada her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralanmıştı. Kaza nedeniyle midibüsteki yaş pasta yola saçılırken, karayolu ise uzun süre trafiğe kapanmıştı. Kazada yaralılardan Betül Kaplan (20) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi gittiği öğrenildi.



Öte yandan midibüstekilerin, kaza yerine yakında bulunan Yamaçoba köyünde gerçekleşen nişan merasimine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi. - GAZİANTEP