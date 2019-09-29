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Nişan yolunda feci kazada yaralılardan biri öldü

1 saat önce

Nişan yolunda feci kazada yaralılardan biri öldüGAZİANTEP - Gaziantep'ten Nurdağı istikametine nişan merasimi için giden midibüsün, otomobil ile çarpıştığı kazada yaralanan 7 kişiden biri öldü Gaziantep-Adana eski karayolunda Gaziantep'ten Nurdağı istikametine seyir eden M.

Nişan yolunda feci kazada yaralılardan biri öldü

GAZİANTEP - Gaziantep'ten Nurdağı istikametine nişan merasimi için giden midibüsün, otomobil ile çarpıştığı kazada yaralanan 7 kişiden biri öldü

Gaziantep- Adana eski karayolunda Gaziantep'ten Nurdağı istikametine seyir eden M.A idaresindeki 41 N 0261 plakalı midibüs, karşı yönden gelen Y.K.K yönetimindeki 27 GK 494 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpışmış, feci kazada her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralanmıştı.Kaza nedeniyle midibüsteki yaş pasta yola saçılırken, karayolu ise uzun süre trafiğe kapanmıştı.

Olay yerine sevk edilen yaralılardan 20 yaşındaki Betül Kaplan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi gittiği öğrenildi.

Öte yandan, midibüstekilerin kaza yeri yakınlarındaki Yamaçoba köyünde gerçekleşen nişan merasimine katılmak için yola çıktıkları belirtilmişti.

Nişan yolunda feci kazada yaralılardan biri öldü

Gaziantep, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:25 Kaynak: İHA
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