Son Dakika Haberleri: Nişan yolunda trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Nişan yolunda trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

1 saat önce

Gaziantep'te nişan için yola çıkan ailenin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Gaziantep'te nişan için yola çıkan ailenin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf Kaplan idaresindeki 27 GK 494 plakalı otomobil, Gaziantep- Adana kara yolunun 35'inci kilometresinde sürücüsü öğrenilemeyen 41 N 0261 plakalı minibüs ile çarpıştı.

Yaralanan 7 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Feyza Betül Kaplan, 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hasar gören araçlar, trafik ekiplerinin incelemesinin ardından kaldırıldı.

Öte yandan minibüste bulunan ailenin, kırsal Yamaçoba Mahallesi'ndeki nişan merasime gittiği öğrenilirken, nişan pastasının minibüsün içine dağıldığı görüldü.

Nişan yolunda trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı

Gaziantep, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 06:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırmızı ışıkta geçen otomobilin kaza yapması sonucu 7 kişi yaralandı
Kayseri'de traktör ile minibüs çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı Traktörle minibüs çarpıştı: 9 yaralı Cinayet zanlısı kadınlardan tişörtlü mesaj

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 19:52:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nişan yolunda trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]