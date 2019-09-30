Son Dakika Haberleri: Nişan yolundaki feci kazada ölen genç kız toprağa verilecek
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Nişan yolundaki feci kazada ölen genç kız toprağa verilecek

20 dakika önce

Gaziantep'te nişan yolunda meydana gelen feci kazada ölen genç kızın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

Nişan yolundaki feci kazada ölen genç kız toprağa verilecek, System.String[]

Gaziantep'te nişan yolunda meydana gelen feci kazada ölen genç kızın cenazesi, otopsinin ardından ailesine teslim edildi.


Gaziantep-Adana eski karayolunda Gaziantep'ten Nurdağı istikametine seyir halinde olan M.A. idaresindeki 41 N 0261 plakalı midibüs, karşı yönden gelen Y.K.K. yönetimindeki 27 GK 494 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpışmış, feci kazada her iki araçta bulunan toplam 7 kişi yaralanmıştı. Kaza nedeniyle midibüsteki nişan pastası yola saçılırken, karayolu ise uzun süre trafiğe kapanmıştı. Yaralılardan Betül Kaplan (20) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.


Kazada ölen genç kızın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsi ve defin işlemlerinin ardından ailesine teslim edilen genç kızın cenazesinin Gaziantep'te defnedileceği öğrenildi.


Öte yandan, midibüstekilerin kaza yeri yakınında bulunan Yamaçoba köyündeki nişan merasimine katılmak için yola çıktıkları öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, Nurdağı, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:13 Kaynak: İHA
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