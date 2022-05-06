Nişana giden damat adayını emniyet kemeri kurtardı - Son Dakika

Samsun'da kendi nişan törenine giderken aracıyla yoldan çıkarak takla atan damat adayı emniyet kemeri kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Samsun'un 19 Mayıs ilçesi Dereköy Mahallesi Samsun- Sinop karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Y. idaresindeki 34 ZFR 44 plakalı otomobil ile kendi nişan törenine giderken direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkıp takla attı. F.Y. emniyet kemeri takılı olduğu için kazayı yara almadan atlattı. - SAMSUN