Nişana katılan 13 kişide virüs tespit edildi, pazar yeri kapatıldı (2) - Son Dakika

Nişana katılan 13 kişide virüs tespit edildi, pazar yeri kapatıldı (2)
'TEDBİRLERİMİZİ ALDIK'Artova'da, ilçe dışından misafirlerin de katıldığı bir nişan töreni sonrası 13 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından ilçede tedbirler üst seviyeye çıkarıldı.
'TEDBİRLERİMİZİ ALDIK'
Artova'da, ilçe dışından misafirlerin de katıldığı bir nişan töreni sonrası 13 kişide koronavirüs tespit edilmesinin ardından ilçede tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Artova Belediyesi ekipleri, ilçe merkezinde cadde ve sokaklar ile çocuk parklarında dezenfeksiyon çalışması yaptı. Artova Belediye Başkanı Lütfi Yalçın çalışmalar hakkında DHA'ya bilgi verdi. İlçedeki vakaların kontrol altına alındığını belirten Yalçın, "İlçemizde bugüne kadar hiçbir vakaya rastlanmamıştı. Yapılan nişan merasimleri sonrası ilçemizde ilk vaka görülmeye başladı. Şu anda vakalar kontrol altına alındı. Belediyemiz olarak pandemi sürecinde dezenfekte çalışmaları, vatandaşlarımıza maske dağıtımı ve kurum ve kuruluşların dezenfekte edilmesi noktasında çalışmalarımız devam ediyor. O yüzden de şu ana kadar hiçbir koronavirüs vakasına rastlanılmamıştı. Şu anda çalışmalarımızı ve tedbirlerimizi bir tık daha yukarı çıkardık. Bugün açılması gereken sebze ve meyve pazarını ise açmadık" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 02:15
Kaynak: DHA
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