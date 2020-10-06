Nişanca Mahallesi'nde 50 yıllık tapu sorunu çözüme kavuştu - Son Dakika

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Nişanca Mahallesi'ndeki 50 yıllık tapu sorunu çözümüyle ilgili olarak vatandaşlara verdiği vaadi yerine getirdi.

Başkan Deniz Köken, müjdeli haberi Nişanca Mahallesi sakinleri ile bir araya gelerek düzenlediği toplantıda verdi. Başkan Deniz Köken, Başkan Yardımcıları Eda Çaçtaş ve İsmail Uysal'ın da katıldığı toplantıda, hem tapu meselesini çözdüklerini hem de bir kat fazla aldıklarını vurgulayarak, "Bu bölgenin genel meselesini böyle çözdük. Cezri Kasım Bölgesi çok daha tarihi lokasyonun içinde. Orayı da kendi içerisinde bu şekilde çözebildik. Orada da tapu işlemleriyle ilgili, hissedarlık meselesiyle ilgili bütün detaylar çalışmalar esnasında sizlerle paylaşıldı. Bu konunun bir de yabancı ayağı vardı. O bölümlerle de ilgili ciddi çalışmalar yapıldı. Şimdi bu havzanın inşaat yapma aşaması eli kulağında, birkaç hafta içinde Yenileme Kurulu onayladıktan sonra işlemler başlayacak" açıklamasında bulundu.

Bölgenin otopark ihtiyacının önemine değinen Başkan Köken, "Otoparkla ilgili yasa biraz uzatıldı ama bu bölgeyi otoparksız yaparsanız ileride yine aynı sorunları yaşarsınız. O yüzden adaların, parsellerin birleşmesiyle bizim otopark konusunu da yakinen çözmemizde fayda var. Bu konuda da sizlerin bizzat gayretini istirham ediyorum. İleride daha büyük sorunlar yaşarız. Nişanca Mahallesi'nin yol genişlikleri ve otopark meselesi 10 yıl sonra, 20 yıl sonra yine önümüze çıkar. Ama bizim şu andaki önerimizle yapılırsa, yasanın uzadığına bakmaksızın, şu otopark meselesini kendi içerisinde güzelce çözmüş oluruz. İstanbul'un göbeğinde, bir tarafımız E-5, bir tarafımız eski Edirne asfaltı, bir tarafımız metrobüs durağı, bir tarafımız metro durağı, çok hassas, çok güzel bir bölge oldu. Haliç Köprüsü'ne en yakın lokasyon burası, TEM otoyoluna, E5'e en yakın lokasyonun ortası oldu. Bölgenin güzelliğine bu şekliyle biz bir nebze daha güzellik katmış olacağız. Hayırlı olsun diyorum" dedi.

"Uygulama esnasında yine bir araya gelir konuşuruz"

Başkan Köken konuşmasının devamında, "Uygulama esnasında yine birlikte konuşuruz, tartışırız. Bu çok uzun vadeli bir sorun. Mülkiyet meselelerini çözmek çok kolay değil. Çünkü tek kişi muhatabın değil. Olmadığı için de çok kolay değil. Yüzde yüzlük bir memnuniyet olsa daha iyi olur ama bu mümkün değil. Burasını yüzde 95'le çözdük. Normal olarak yapsaydık 3 kattı, şu anda 4 katı kurtarmış olduk. İlçede ne yaparsak vatandaşla konuşuyoruz, gizli, saklımız yok. İmar konuları açık konuşulmalı. Mümkün olduğunca paylaşmaya çalıştık. Paylaştıkça da ortaya bunlar çıktı" ifadelerini kullandı. Başkan Deniz Köken konuşmasının ardından vatandaşlardan gelen soruları yanıtladı. - İSTANBUL