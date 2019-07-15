Son Dakika Haberleri: Nişancı'nın karelerinden oluşan fotoğraf sergisi açıldı
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Nişancı'nın karelerinden oluşan fotoğraf sergisi açıldı

7 saat önce

15 Temmuz darbe girişimi ile AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın özgün karelerinden oluşan fotoğraf serginin açılışı gerçekleştirildi.

Nişancı'nın karelerinden oluşan fotoğraf sergisi açıldı, System.String[]
15 Temmuz darbe girişimi ile AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın özgün karelerinden oluşan fotoğraf serginin açılışı gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında AA muhabirleri tarafından darbe girişiminin yaşandığı gece çekilen fotoğraflar ile geçtiğimiz Mayıs ayında görevi başında elim bir kaza neticesinde hayatını kaybeden AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın fotoğraflarından oluşan serginin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış sonrası Sergi davetliler tarafından gezildi.

Vali Pehlivan, geçen Mayıs ayında Bayburt - Trabzon arasındaki Derebaşı Virajlarında karayolları ekiplerince gerçekleştirilen yol açma çalışmalarını görüntülerken uçuruma düşerek hayatını kaybeden AA Muhabiri Abdulkadir Nişancı'ya Allah'tan rahmet dileyerek yakınları ve mesai arkadaşlarına bir kez daha başsağlığı diledi.

Açılışa, Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Tank Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - BAYBURT
Abdulkadir Nişancı, Bayburt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:53 Kaynak: İHA
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