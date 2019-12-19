Nişancı'nın kızı ve eşi Umre'ye uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nişancı'nın kızı ve eşi Umre'ye uğurlandı - Son Dakika

Nişancı'nın kızı ve eşi Umre'ye uğurlandı

6 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen dini bilgiler yarışmasında başarılı olan merhum gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın kızı Beyza Nişancı ve annesi Çiğdem Nişancı dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

Nişancı'nın kızı ve eşi Umre'ye uğurlandı, System.String[]

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen dini bilgiler yarışmasında başarılı olan merhum gazeteci Abdulkadir Nişancı'nın kızı Beyza Nişancı ve annesi Çiğdem Nişancı dualarla kutsal topraklara uğurlandı.


Bayburt Müftülüğü önünde düzenlenen törene Nişancı'nın ailesi, akrabaları ve müftülük görevlileri katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı Engelliler İl Koordinatörlüğünü yürüten Mustafa Polat yaptığı açıklamada, Beyza Nişancı'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen işitme engellilere yönelik dini bilgiler yarışmasında dereceye girdiğini ve annesinin de Bayburt İl Müftülüğünün katkılarıyla kendisiyle beraber umreye uğurladıklarını söyledi.


Törende konuşan Din Hizmetleri ve Eğitimi Şube Müdürü Nihani Yemenoğlu ise "Sizleri mekanların en güzeline uğurluyoruz. Kabe-i Muazzama, Ravza-i Mutahhara yeryüzünde Müslümanlar için en mukaddes, en hayırlı yerlerdir. Ne mutlu sizlere ki Rabb'imizin en mukaddes olarak takdir etmiş olduğu Mekke-i Mükerreme'de Medine-i Münevvere'de ziyaretlerde bulunacaksınız." dedi.


İşitme engelli Beyza Nişancı ve annesi Çiğdem Nişancı, Yemenoğlu'nun yaptığı duanın ardından umreye yolcu edildi.


Öte yandan umre ziyareti için işitme engellilere işaret dili bilen hocalar eşlik edecek. 81 ilden işitme engellilerin katıldığı umre ziyaretinin ilk durağı Mekke ardından Medine olacak. - BAYBURT

Diyanet İşleri Başkanlığı, Abdulkadir Nişancı, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 08:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi
Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti Meteoroloji'den hafta sonu için fırtına ve şiddetli yağış uyarısı! İstanbul'a kar geliyor Yaktığı evde dört arkadaşının ölümüne neden olan şahsa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

Son Dakika Haberleri
14:50 Ürdünlü aşiret lideri Talal el-Madi'den Türkiye ile ittifak çağrısı (4) - Son Dakika
14:50 Devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı - Son Dakika
14:50 Türk turizmine büyük ivme kazandıracak proje için geri sayım - Son Dakika
14:50 Onno Tunç Miam'da düzenlenecek Müzik günleriyle anılacak - Son Dakika
14:50 "Şişli Belediyesi Halkla İlişkiler Sistemi Komşu Masa" hizmete girdi - Son Dakika
14:29 Büyükada'da 81 atın itlaf edildiği çukurlar ilk kez bu kadar yakından görüntülendi - Son Dakika
13:38 Cami inşaatından düşen 22 yaşındaki genç, beton zeminde feci şekilde hayatını kaybetti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 14:51:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nişancı'nın kızı ve eşi Umre'ye uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]