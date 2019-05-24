Nişancı son yolculuğuna uğurlandı
8 saat önce
Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi sırasında uçuruma düşerek yaşamını yitiren AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, Bayburt'un Söğütlü köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
Bayburt
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:45 Kaynak: İHA
ile Trabzon
arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi sırasında uçuruma düşerek yaşamını yitiren AA muhabiri Abdulkadir Nişancı
, Bayburt'un Söğütlü
köyünde son yolculuğuna uğurlandı.
Söğütlü köyünde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nişancı'nın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. - BAYBURT
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AA Muhabiri Abdülkadir Nişancı, Memleketi Bayburt'ta Son Yolculuğuna Uğurlandı
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