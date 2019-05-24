Son Dakika Haberleri: Nişancı son yolculuğuna uğurlandı

Nişancı son yolculuğuna uğurlandı

8 saat önce

Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi sırasında uçuruma düşerek yaşamını yitiren AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, Bayburt'un Söğütlü köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Nişancı son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi sırasında uçuruma düşerek yaşamını yitiren AA muhabiri Abdulkadir Nişancı, Bayburt'un Söğütlü köyünde son yolculuğuna uğurlandı.

Söğütlü köyünde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Nişancı'nın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı. - BAYBURT
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 05:45 Kaynak: İHA
Abdulkadir Nişancı, Trabzon, Bayburt, Söğütlü, Güncel
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