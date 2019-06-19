Nisanda 451 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca nisanda 451 yatırım teşvik belgesi verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca nisanda 451 yatırım teşvik belgesi verildi.

Bakanlığın, Nisan 2019 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, nisanda 451 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 11 milyar 921 milyon 2 bin 21 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 17 bin 694 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, bu dönemde sabit yatırım tutarı 347 milyon 600 bin 633 lira olan ve bin 254 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 44 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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