NİSANDA 9 METREYİ BULAN KARLA MÜCADELE - Son Dakika
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NİSANDA 9 METREYİ BULAN KARLA MÜCADELE

01.04.2022 16:15

AĞRI'da İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, nisan ayında kalınlığı 9 metreyi bulan karla mücadele ediyor.

AĞRI'da İl Özel İdaresi'ne bağlı ekipler, nisan ayında kalınlığı 9 metreyi bulan karla mücadele ediyor. Kapalı yollar iş makinesiyle açılıp, tüneller oluşturuluyor.

Eleşkirt ilçesine 16 kilometre uzaklıktaki Hayrangöl köyünde 9 metreyi bulan karla mücadele eden İl Özel İdaresi ekipleri, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl genelindeki 4 bin 817 kilometrelik yol ağında 81 iş makinesi, 91 personel ve 8 mobil destek ile çalışan ekipler, çığ riskine karşı da dikkatli ilerliyor. Yolun bir kısmını açıp, tüneller oluşturan ekipler, gece gündüz mesai yapıyor.

Köylülerden Mehmet Salih Sağ, "Bu sene kış, çok zor geçti. Ekipler, köy yolundaki karı temizleyemedi ancak yolumuzu bir tünel şeklinde açabildi. Çığ düşmesi nedeniyle havalar da ısınınca genişletme çalışması başlattı. 57 yaşındayım, şimdiye kadar böyle bir kar görmedim. Ekipler, canla başla çalışıyor" dedi.

NİSANDA 9 METREYİ BULAN KARLA MÜCADELE
NİSANDA 9 METREYİ BULAN KARLA MÜCADELE
NİSANDA 9 METREYİ BULAN KARLA MÜCADELE
NİSANDA 9 METREYİ BULAN KARLA MÜCADELE
NİSANDA 9 METREYİ BULAN KARLA MÜCADELE
NİSANDA 9 METREYİ BULAN KARLA MÜCADELE
NİSANDA 9 METREYİ BULAN KARLA MÜCADELE
NİSANDA 9 METREYİ BULAN KARLA MÜCADELE

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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