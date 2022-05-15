Nişanda dağıtılan tavuktan yiyen 16 kişi hastanelik oldu - Son Dakika
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Nişanda dağıtılan tavuktan yiyen 16 kişi hastanelik oldu

15.05.2022 18:25
Nişanda dağıtılan tavuktan yiyen 16 kişi hastanelik oldu

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir nişan töreninde dağıtılan tavuktan yiyen 16 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir nişan töreninde dağıtılan tavuktan yiyen 16 kişi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu.

Alaplı ilçesi Çamcılar köyünde düzenlenen nişanda dağıtılan tavuktan yiyen davetlilerden bazıları bir süre sonra rahatsızlandı. Alaplı Devlet Hastanesi'ne başvuran 16 kişi, tedaviye alındı. Tedavileri tamamlananlar taburcu edildi. İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri, yemekten numune aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Nişanda dağıtılan tavuktan yiyen 16 kişi hastanelik oldu
Nişanda dağıtılan tavuktan yiyen 16 kişi hastanelik oldu

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Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Nişanda dağıtılan tavuktan yiyen 16 kişi hastanelik oldu - Son Dakika


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