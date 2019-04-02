Nisanda Deniz Keyfi
49 dakika önce
Turizmin başkenti Antalya'da, yerli ve yabancı turistler sahillerde denize girip güneşlendi.
Turizmin başkenti Antalya
'da, yerli ve yabancı turistler sahillerde denize girip güneşlendi.
Turizmin başkenti Antalya'da, sezon hareketlenmeye başladı. Antalya Meteoroloji Bölge Hava Tahmin Merkezi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte günün en yüksek hava sıcaklığı 20, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece olarak belirlendi.
Güzel havayı fırsat bilen kent sakinleri, yerli ve yabancı turistler, Konyaaltı
ile Kemer
ilçesindeki plajlarda denizin ve güneşin keyfini çıkardı. Bazıları ise tekneyle denize açıldı.
Bazı vatandaşlar ise çocuklarıyla sahil ve yeşil alanlarda yürüyüş yapıp bisiklete bindi. Balık tutkunları ise denizde balık tutmayı tercih etti.
Ormanlık alanlarda güzel havanın tadını çıkaran vatandaşlar ise aileleriyle piknik yaptık.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 02:37 Kaynak: AA
Antalya'da, Seçimi Kaybeden AK Partili Belediye Ücretsiz Otobüs Uygulamasını Sonlandırdı
Antalya'ya İlk 3 Ayda Gelen Turist Sayısı 571 Bine Ulaştı
Seçimlerin Bitmesinin Ardından Tanzim Çadırları Açılmadı
Son Dakika! AK Parti İstanbul İl Başkanı: 319 Bin 578 Geçersiz Oy Var