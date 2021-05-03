Nisanda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti - Son Dakika

Nisanda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti

03.05.2021 14:19
Nisanda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti, System.String[]

Otomotiv endüstrisi, nisan ayında 2 milyar 465 milyon 647 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Otomotiv endüstrisi, nisan ayında 2 milyar 465 milyon 647 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 465 milyon 647 bin dolarlık ihracata imza attı.

Otomotiv endüstrisini 2 milyar 162 milyon 321 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 1 milyar 657 milyon 801 bin dolarla çelik sektörü takip etti.

Nisan ayında en fazla ihracat artışı yüzde 313,5 ile otomotiv sektöründe gerçekleşti.

Türkiye'nin toplam ihracatının geçen ay yüzde 75,5'ini gerçekleştiren sanayi grubunda nisanda 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 127,4 artışla 14 milyar 173 milyon 705 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Söz konusu dönemde toplam ihracatın yüzde 12,6'sını oluşturan tarım grubunda yüzde 33,9 yükselişle 2 milyar 360 milyon 229 bin dolarlık, toplam ihracattan yüzde 3 pay alan madencilik grubunda da yüzde 69,6 artışla 558 milyon 471 bin dolarlık ihracata imza atıldı.

En fazla ihracat Almanya'ya gerçekleşti

Nisan'da en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ülke 1 milyar 654 milyon dolarla Almanya, 1 milyar 182 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 33 milyon dolarla Birleşik Krallık oldu.

Avrupa Birliği'ne (AB-27) ihracat, yüzde 127 artışla, 7 milyar 674 milyon dolarlık bir hacme ulaşarak, ihracattan yüzde 40,9 pay aldı. AB haricindeki diğer Avrupa ülkeleri de toplandığında Avrupa kıtasının, ihracattaki payı, yüzde 54 olarak gerçekleşti.

Diğer ülke gruplarında, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine 3,37 milyar dolar, Afrika kıtasının tamamına 1,75 milyar dolar, Uzak Doğu ülkelerine 1,57 milyar dolar, Kuzey Amerika'ya ise 1,34 milyar dolarlık ihracat yapıldı.

En çok ihracat gerçekleştiren ilk 3 il de sırasıyla 7 milyar 239 milyon dolarla İstanbul, 1 milyar 360 milyon dolarla Bursa, 1 milyar 321 milyon dolarla Kocaeli oldu.

Miktar bazında ihracat, bu dönemde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,6 artarak, 15,63 milyon tona ulaştı. İlk dört ayda ise yüzde 14,2 artışla, toplam 55,12 milyon tonluk ihracat gerçekleşti.

176 ülkeye TL ile ihracat

Nisan ayında, Türk lirası ile açılan beyannamelere göre, 176 ülkeye toplam 5,63 milyar TL tutarında Türk Lirası ile ihracat yapıldı. 7 bin 628 firma ihracat işlemlerinde Türk Lirasını tercih etti. TİM, ikili ticarette yerli para birimlerinin kullanılmasını desteklemeye devam edecek. Son dönemde avro/dolar paritesindeki artış, ihracata pozitif yansıdı. Nisan ayında paritedeki artışın pozitif etkisi 743 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yıl başından bu yana paritede artış ihracatımıza 2 milyar 537 milyon dolar olarak yansıdı. Avro/dolar paritesindeki pozitif görünümün, önümüzdeki aylarda da devam etmesi öngörülüyor.

TİM verilerine göre, sektörel bazda 2020-2021 nisan ayı ve son 12 aylık ihracat rakamları, yüzdesel değişimler ve toplam içindeki paylar şöyle (bin dolar):

1 - 30 NISANSON 12 AYLIK
SEKTÖRLER20202021Değişim ('21/'20)Pay(20) (%)2019 - 20202020 - 2021Değişim ('21/'20)Pay(20) (%)
I. TARIM1.762.6892.360.22933,912,623.582.87125.548.7458,313,7
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER1.239.5981.495.22020,68,015.739.94716.928.6767,69,1
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri 593.842753.49526,94,06.879.8597.664.39011,44,1
Yaş Meyve ve Sebze 118.357201.88770,61,12.393.7412.951.21423,31,6
Meyve Sebze Mamulleri 143.636158.06410,00,81.611.8111.716.4906,50,9
Kuru Meyve ve Mamulleri 103.632122.16417,90,71.393.9681.427.3552,40,8
Fındık ve Mamulleri 196.607166.313-15,40,92.209.3341.933.205-12,51,0
Zeytin ve Zeytinyağı 23.30124.9497,10,1270.828262.906-2,90,1
Tütün 53.40952.929-0,90,3881.919849.008-3,70,5
Süs Bitkileri ve Mam.6.81315.419126,30,198.486124.10726,00,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER182.917281.62054,01,52.401.5482.621.8169,21,4
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller182.917281.62054,01,52.401.5482.621.8169,21,4
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ340.174583.38971,53,15.441.3765.998.25310,23,2
Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri340.174583.38971,53,15.441.3765.998.25310,23,2
II. SANAYİ6.232.76914.173.705127,475,5130.551.103140.497.6447,675,2
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER435.6361.327.839204,87,111.409.47312.645.83810,86,8
Tekstil ve Hammaddeleri306.220878.525186,94,77.395.3338.297.40112,24,4
Deri ve Deri Mamulleri 53.933143.323165,70,81.553.0751.403.401-9,60,8
Halı 75.483305.990305,41,62.461.0652.945.03619,71,6
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.1.275.4312.162.32169,511,519.735.32419.789.5140,310,6
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri 1.275.4312.162.32169,511,519.735.32419.789.5140,310,6
C. SANAYİ MAMULLERİ4.521.70210.683.546136,356,999.406.306108.062.2928,757,9
Hazırgiyim ve Konfeksiyon 573.2781.632.042184,78,716.481.73318.665.97613,310,0
Otomotiv Endüstrisi596.3282.465.647313,513,127.788.13228.125.7391,215,1
Gemi ve Yat28.954109.912279,60,61.014.7081.341.93532,20,7
Elektrik Elektronik619.4371.258.542103,26,710.753.31212.389.71715,26,6
Makine ve Aksamları455.427824.49781,04,47.626.3358.147.0156,84,4
Demir ve Demir Dışı Metaller 517.6531.050.317102,95,67.976.5469.295.25016,55,0
Çelik900.2361.657.80184,28,812.896.49114.063.6569,17,5
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri231.358402.51074,02,13.513.1574.026.95814,62,2
Mücevher145.572404.523177,92,24.070.7934.119.3651,22,2
Savunma ve Havacılık Sanayii160.660302.54988,31,62.571.8482.585.8950,51,4
İklimlendirme Sanayii286.875561.88695,93,04.604.1075.185.88512,62,8
Diğer Sanayi Ürünleri5.92513.321124,80,1109.145114.9015,30,1
III. MADENCİLİK329.305558.47169,63,04.222.8444.778.15913,22,6
Madencilik Ürünleri329.305558.47169,63,04.222.8444.778.15913,22,6
T O P L A M (TİM*)8.324.76217.092.405105,391,1158.356.818170.824.5487,991,5
İhracatçı Birlikleri Kaydından Muaf İhracat ile Antrepo ve Serbest Bölgeler Farkı653.6641.673.891156,18,914.243.25215.937.07611,98,5
GENEL İHRACAT TOPLAMI8.978.42618.766.296109,0100,0172.600.070186.761.6248,2100,0

Otomotiv Endüstrisi, İhracat, dolar, Nisan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Nisanda en fazla ihracat otomotiv endüstrisinde gerçekleşti - Son Dakika Ekonomi


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