Nişanda havaya açılan ateşle başından yaralandı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde nişan töreninde silahla havaya ateş edilince bir kişi başından yaralandı.

Eğridere Mahallesi'ndeki bir nişan törenine katılan Fedai Ertav (42), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahla havaya açtığı ateş sonucu başından yaralandı.

Ertav, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.