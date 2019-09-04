Nişanda havaya açılan ateşle başından yaralandı
2 saat önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde nişan töreninde silahla havaya ateş edilince bir kişi başından yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:04 Kaynak: AA
Samsun'un Çarşamba ilçesinde nişan töreninde silahla havaya ateş edilince bir kişi başından yaralandı.
Eğridere Mahallesi'ndeki bir nişan törenine katılan Fedai Ertav (42), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahla havaya açtığı ateş sonucu başından yaralandı.
Ertav, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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