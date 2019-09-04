Son Dakika Haberleri: Nişanda havaya açılan ateşle başından yaralandı
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Nişanda havaya açılan ateşle başından yaralandı

2 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde nişan töreninde silahla havaya ateş edilince bir kişi başından yaralandı.

Nişanda havaya açılan ateşle başından yaralandı, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde nişan töreninde silahla havaya ateş edilince bir kişi başından yaralandı.

Eğridere Mahallesi'ndeki bir nişan törenine katılan Fedai Ertav (42), kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahla havaya açtığı ateş sonucu başından yaralandı.

Ertav, 112 Acil Servis ekibince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 09:04 Kaynak: AA
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